'Carry trade işlemlerinin 4'te 3'ü ortadan kalktı'

JP Morgan, küresel carry trade işlemlerinin 4'te 3'ünün artık ortadan kalktığını ve son satış dalgasının bu yılki kazanımları sildiğini belirtti.

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Banka tarafından takip edilen Grup-10, gelişen piyasalar ve küresel carry trade sepetlerindeki getiriler Mayıs ayından bu yana yaklaşık %10 düştü.

JP Morgan konu ile ilgili bir değerlendirme notunda, "Küresel carry sepetinin spot bileşeni, carry işlemlerinin %75'inin kaldırıldığını gösteriyor" diye yazdı.