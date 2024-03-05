Çin, 2024 için büyüme hedefini belirledi

Salı günü ülkenin yıllık yasama oturumunun başlangıcında Başbakan Li Qiang tarafından açıklanan bu yılki hedef, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın Çin'in bu yılki büyümesine ilişkin tahminlerinden daha yüksek.

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Belirlenen hedef, Çinli liderlerin ülkenin geleceğine ilişkin yaygın bir karamsarlığın yaşandığı bir dönemde ekonomiyi tersine çevirme becerileri konusunda kendilerine güvendiklerini göstermekte.

Bazı ekonomistler ve dış gözlemciler Çin'in resmi verilerinin doğruluğunu sorgulasa da, hükümetin büyüme hedefi Pekin'in ekonominin gidişatına ilişkin iyimserliğinin ve ticari faaliyetleri canlandırma isteğinin bir işareti olarak yakından izleniyor.