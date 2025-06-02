Çin, ABD'yi anlaşmayı ihlal etmekle suçladı

Çin ve ABD, Mayıs ayı başında Cenevre'de yapılan görüşmelerde yüzde 145'e kadar yükselen kısasa kısas gümrük vergilerini geçici olarak azaltacak bir anlaşma üzerinde mutabık kaldı.

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ABD'li yetkililer 12 Mayıs'taki anlaşmadan bu yana Pasifik'teki nadir toprak ihracatının durgun seyri karşısında giderek daha fazla hayal kırıklığına uğrarken, Başkan Donald Trump cuma günü Çin'in anlaşmayı "tamamen ihlal ettiğini" iddia etti.

Ancak Pazartesi günü Çin Ticaret Bakanlığı, Washington'un son haftalarda Cenevre mutabakatını baltalayan ve "Çin'in meşru haklarına ve çıkarlarına" zarar veren "bir dizi ayrımcı ve kısıtlayıcı önlem" aldığını söyledi.

Bakanlık, "ABD kendi bildiğini okumakta ısrar eder ve Çin'in çıkarlarına zarar vermeye devam ederse, Çin meşru haklarını korumak için güçlü ve kararlı tedbirler almaya devam edecektir" dedi.

Açıklamada belirtilen ABD eylemleri arasında Huawei çiplerinin küresel olarak kullanılmasına karşı uyarılar, Çinli firmalara çip tasarım yazılımı satışının durdurulması ve Çinli öğrencilerin vizelerinin iptal edilmesi yer aldı.