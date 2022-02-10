Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaÇin bankaları rekor miktarda kredi verdi
HaberlerUzmanpara Haberleri Çin bankaları rekor miktarda kredi verdi

Çin bankaları rekor miktarda kredi verdi

Çin Merkez Bankası verilerine göre ocak ayında yuan cinsinden krediler aralık ayındaki 1,13 trilyon yuandan 3,98 trilyon yuan seviyesine çıktı.

10.02.2022 - 14:40 |
Çin bankaları rekor miktarda kredi verdi

Ekonomistler ocak ayında yeni kredilerin 3,8 trilyon yuan olmasını bekliyordu. Toplam sosyal finansman da ocak ayında 6,17 trilyon yuan ile rekor seviyeyi gördü.

Çin'de geniş tanımlı para arzı M2 ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 arttı. Aralık ayında M2 yüzde 9 artmıştı. Beklenti ocak ayı yükselişin yüzde 9,3 olacağı yönündeydi.

Altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Teslim noktası...
KDV indirimi müjdesi! Ekonomi ve iş dünyasından ilk tepkiler...
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
İstanbul'da bu ilçelere dikkat! Yüzde 150'ye ulaştı, göç başladı
Şok sakatlık! 'Çıkmayacağım' dedi hastaneye götürüldü
Bu görüntüler Paris'ten! Avrupa'ya sıçradı, önünü kestiler
Boşanma kararı alan çiftler dikkat! Bir yıl şart
Durdurulmuyor, ilçeyi yuttu! Felaket üstüne felaket
Kimsenin haberi olmadan kendi cenaze müziğini besteledi!
Boşanma kararı sonrası Gizem Güven'den yeni hamle
Çalışan ve emeklilere ek gelir fırsatı! 19 bin 250 TL kazanan var
Galatasaray’ın pilot takımı Niğde Anadolu FK'a şok!
Survivor'da Hikmet-Gökhan gerginliği! 'Gözlerinde gördüm'
Gecelik giydirip işkence yapmıştı! kinci kişiye ait yeni görüntü
Başakşehir'de yeni transfer ilk maçında şov yaptı!
Altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Teslim noktası...
Altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Teslim noktası...
KDV indirimi müjdesi! Ekonomi ve iş dünyasından ilk tepkiler...
KDV indirimi müjdesi! Ekonomi ve iş dünyasından ilk tepkiler...
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
İstanbul'da bu ilçelere dikkat! Yüzde 150'ye ulaştı, göç başladı
İstanbul'da bu ilçelere dikkat! Yüzde 150'ye ulaştı, göç başladı
Şok sakatlık! 'Çıkmayacağım' dedi hastaneye götürüldü
Şok sakatlık! 'Çıkmayacağım' dedi hastaneye götürüldü
Bu görüntüler Paris'ten! Avrupa'ya sıçradı, önünü kestiler
Bu görüntüler Paris'ten! Avrupa'ya sıçradı, önünü kestiler
Boşanma kararı alan çiftler dikkat! Bir yıl şart
Boşanma kararı alan çiftler dikkat! Bir yıl şart
Durdurulmuyor, ilçeyi yuttu! Felaket üstüne felaket
Durdurulmuyor, ilçeyi yuttu! Felaket üstüne felaket
Kimsenin haberi olmadan kendi cenaze müziğini besteledi!
Kimsenin haberi olmadan kendi cenaze müziğini besteledi!
Boşanma kararı sonrası Gizem Güven'den yeni hamle
Boşanma kararı sonrası Gizem Güven'den yeni hamle
Çalışan ve emeklilere ek gelir fırsatı! 19 bin 250 TL kazanan var
Çalışan ve emeklilere ek gelir fırsatı! 19 bin 250 TL kazanan var
Galatasaray’ın pilot takımı Niğde Anadolu FK'a şok!
Galatasaray’ın pilot takımı Niğde Anadolu FK'a şok!
Survivor'da Hikmet-Gökhan gerginliği! 'Gözlerinde gördüm'
Survivor'da Hikmet-Gökhan gerginliği! 'Gözlerinde gördüm'
Gecelik giydirip işkence yapmıştı! kinci kişiye ait yeni görüntü
Gecelik giydirip işkence yapmıştı! kinci kişiye ait yeni görüntü
Başakşehir'de yeni transfer ilk maçında şov yaptı!
Başakşehir'de yeni transfer ilk maçında şov yaptı!