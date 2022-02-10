Çin bankaları rekor miktarda kredi verdi

Ekonomistler ocak ayında yeni kredilerin 3,8 trilyon yuan olmasını bekliyordu. Toplam sosyal finansman da ocak ayında 6,17 trilyon yuan ile rekor seviyeyi gördü.

Çin'de geniş tanımlı para arzı M2 ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 arttı. Aralık ayında M2 yüzde 9 artmıştı. Beklenti ocak ayı yükselişin yüzde 9,3 olacağı yönündeydi.