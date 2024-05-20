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Uzmanpara Çin bazı ABD'li firmaların faaliyetini yasakladı
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Çin bazı ABD'li firmaların faaliyetini yasakladı

Çin Ticaret Bakanlığı bazı ABD firmalarının ithalat ve ihracat faaliyetlerini yasakladı.

20.05.2024 - 09:37 | | Foreks Haber
Çin bazı ABD'li firmaların faaliyetini yasakladı

Çin Ticaret Bakanlığı, bazı ABD firmalarının Çin ile ilgili ithalat ve ihracat faaliyetlerini, Çin'de yeni yatırım yapmalarını yasaklayacağını bildirdi.

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Yapılan açıklamaya göre, General Atomics Aeronautical Systems Tayvan'a silah sattığı gerekçesiyle güvenilmez kuruluşlar listesine alındı. Ayrıca General Dynamics Land Systems'i de listeye dahil etti.

Çin basınına göre Boeing Savunma, Uzay ve Güvenlik şirketi de listede yer aldı.

Xinhua'nın haberine göre, bakanlığın duyurusunda, her üç şirketin üst düzey yöneticilerinin Çin'e girişlerinin yasaklandığı, çalışma izinlerinin iptal edileceği, ziyaretçi ve ikamet statülerinin iptal edileceği ve sundukları ilgili başvuruların onaylanmayacağı belirtildi.

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