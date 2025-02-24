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Uzmanpara'Çin büyüme hedefini yüzde 5 civarında belirler'
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'Çin büyüme hedefini yüzde 5 civarında belirler'

Bank of America (BofA) Securities analistleri, Çin'in 2025 yılı ekonomik büyüme hedefini muhtemelen %5 civarında belirleyeceğini öngördü.

24.02.2025 - 09:38 | | Foreks Haber
'Çin büyüme hedefini yüzde 5 civarında belirler'

Analistler bu yılki GSYH büyüme hedefinin, gümrük tarifelerinden kaynaklanan risklere rağmen çok az sürpriz yaratacağını belirtti.

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"Ulusal GSYH büyüme hedefi genellikle daha önce açıklanan eyalet büyüme hedefleriyle uyumludur" diyen BofA, "Çin'in en büyük üç eyaletinin -Guangdong, Shandong ve Jiangsu- büyüme hedeflerini geçen yılla aynı seviyede tutması, ulusal GSYH hedefinin de aynı kalması gerektiğini gösteriyor" dedi.

Pekin'in muhtemelen faiz oranlarını ve bankaların zorunlu karşılık oranlarını daha da düşüreceğini de öngören BofA, politika yapıcıların mali teşvik çabalarını desteklemek için en az %3,8'lik daha agresif bir bütçe açığı belirleyebileceğini de söyledi.

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