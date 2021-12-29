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Çin çelikte enerji yoğunluğunu düşürecek

Çin, 2025 yılına kadar çelik üretiminde enerji tüketimini %2 ve alüminyum sektöründeki karbon emisyonlarını %5 azaltmayı hedeflediğini açıkladı.

29.12.2021 - 11:03 |
Çin çelikte enerji yoğunluğunu düşürecek

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) yaptığı açıklamada ülkenin yurt içi demir cevheri ve bakır kaynaklarının araştırılmasını güçlendireceğini ve kaynak verimliliğini artırmak için geri dönüşüm metallerinin geliştirilmesini destekleyeceğini bildirdi.

MIIT, 2025 yılına kadar Çin'in çelik, çimento ve temel emtia kapasitesinin "en azından azalacağını" ve çelik sektörü için kademeli üretim mekanizmalarını araştıracağını kaydetti.

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