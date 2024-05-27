Çin çip sektörünü güçlendirmek için fon kurdu

Çin ülkenin yarı iletken, çip endüstrisini canlandırmak için 344 milyar yuan (47,5 milyar dolar) kayıtlı sermayeli devlet destekli yeni bir yatırım fonu kurdu.

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Çinli bilgi veritabanı şirketi Tianyancha'ya göre, ulusal entegre devre endüstrisi yatırım fonunun üçüncü aşaması 24 Mayıs'ta resmen kuruldu.

Tianyancha'ya göre Çin Maliye Bakanlığı %17'lik hissesiyle en büyük hissedar konumunda.