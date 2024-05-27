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Uzmanpara Çin çip sektörünü güçlendirmek için fon kurdu
Haberler Uzmanpara Çin çip sektörünü güçlendirmek için fon kurdu

Çin çip sektörünü güçlendirmek için fon kurdu

Çin çip sektörünü güçlendirmek için 47,5 milyar dolarlık devlet fonu kurdu.

27.05.2024 - 09:03 | | Foreks Haber
Çin çip sektörünü güçlendirmek için fon kurdu

Çin ülkenin yarı iletken, çip endüstrisini canlandırmak için 344 milyar yuan (47,5 milyar dolar) kayıtlı sermayeli devlet destekli yeni bir yatırım fonu kurdu.

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Çinli bilgi veritabanı şirketi Tianyancha'ya göre, ulusal entegre devre endüstrisi yatırım fonunun üçüncü aşaması 24 Mayıs'ta resmen kuruldu.

Tianyancha'ya göre Çin Maliye Bakanlığı %17'lik hissesiyle en büyük hissedar konumunda.

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