Çin devlet tahvilinde getiri düştü

Beşinci hafta üst üste gerileyen gösterge tahvil getirisi %2'lik önemli psikolojik dönüm noktasını geçerek iki baz puan düşüşle %1,9995'e geriledi.

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30 yıllık tahvil getirisi de geçen ay yaklaşık 20 yıldır ilk kez Japon muadilinin altına düştükten sonra dört baz puan azalarak %2,17'ye geriledi.

Yatırımcıların Çin tahvillerine olan ilgisi, fabrika faaliyetlerindeki iyileşmeden konut sektöründeki çöküşe kadar bir dizi verinin dünyanın iki numaralı ekonomisinde dengesiz bir toparlanma olduğunu göstermeye devam etmesiyle ortaya çıktı. Bu durum aynı zamanda Donald Trump'ın ikinci başkanlığı döneminde ABD ile ticari sürtüşmelerin artma ihtimaline ilişkin endişeleri de yansıtıyor.