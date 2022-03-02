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Çin dijital yuan için üçüncü teste hazırlanıyor

Çin dijital yuan için hazırlıklara devam ediyor ve üçüncü testin yapılacağı şehirleri yakın zamanda açıklayacak.

02.03.2022 - 09:47 |
Çin dijital yuan için üçüncü teste hazırlanıyor

Dijital yuan testlerine katılmak için kentlerden ve bölgesel yönetimlerden başvurular alındı.

Securities Times gazetesinin haberine göre testlerde yer almak için Henan, Fujian ve Heilongjiang eyaletleri başvuru yaparken, teste katılmak isteyen kentler Guangzhou, Fuzhou ve Xiamen oldu.

Çin, dijital yuan için daha önce Shanghai, Pekin ve Shenzhen kentlerinde testler yapmıştı.

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