'Çin dördüncü çeyrekte yüzde 5 büyüdü'

Moody's Analytics haftalık Asya-Pasifik ekonomik önizlemesinde Çin ekonomisinin 4. çeyrekte bir önceki çeyrekle neredeyse aynı hızda yıllık bazda %5 büyüyebileceğini öngördü.

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Bu arada sanayi üretimi aralık ayında hız kazanırken, sabit varlık yatırımlarının özel sektördeki zayıflığın sürmesi nedeniyle düşük performans gösterebileceğini de ekledi.

Moody's Analytics, daha fazla devlet desteğinin devreye girme olasılığının giderek arttığını belirterek Çin ekonomisinin 2024 yılında hükümet harcamaları ve küresel talepteki artışın etkisiyle %5 büyümesini beklediğini de vurguladı.

Çin çeyrek dönem GSYH verilerini ve aylık ekonomik faaliyet verilerini çarşamba günü açıklayacak.