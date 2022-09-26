Çin döviz riski karşılık oranını yükseltecek

Yapılan açıklamaya göre Çin Merkez Bankası bazı forward kontratlar için risk karşılığı oranını artıracak.

Çin Merkez Bankası finansal kuruluşların forward döviz kontratı alımlarında ayırmaları gereken risk karşılığı rezervi oranını 28 Eylül'den itibaren yüzde 0'dan yüzde 20'ye çıkaracak.

Banka, risk rezerv zorunluluğunu 2020 yılı Ekim ayında sıfıra indirmişti.