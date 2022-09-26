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Çin döviz riski karşılık oranını yükseltecek

Çin Merkez Bankası bugün yaptığı açıklamada yuanda son dönemde yaşanan değer kaybını yavaşlatmak için yuana karşı pozisyon almayı daha pahalı hale getirecek adımlar atılacağını belirtti.

26.09.2022 - 09:38 |
Çin döviz riski karşılık oranını yükseltecek

Yapılan açıklamaya göre Çin Merkez Bankası bazı forward kontratlar için risk karşılığı oranını artıracak.

Çin Merkez Bankası finansal kuruluşların forward döviz kontratı alımlarında ayırmaları gereken risk karşılığı rezervi oranını 28 Eylül'den itibaren yüzde 0'dan yüzde 20'ye çıkaracak.

Banka, risk rezerv zorunluluğunu 2020 yılı Ekim ayında sıfıra indirmişti.

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