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Çin ekonomisi için büyüme tahmini açıklandı

Goldman Sachs, Çin ekonomisinde büyümenin 2022 yılında, kriz yılları dışında görülen en düşük seviye olan yüzde 4,8'e gerilemesini beklediğini bildirdi.

12.11.2021 - 09:14 |
Çin ekonomisi için büyüme tahmini açıklandı

Goldman Sachs, gayrimenkul sektöründe kaldıraç azaltımının, COVID-19 ile ilişkili sıkı tedbirlerin devam etmesinin, ihracatta normalleşmenin ve yüksek enflasyonun faaliyet karlılıklarını vurmasının büyümeyi yavaşlatacak faktörler olduğunu belirtti.

Üretici enflasyonunun artan emtia fiyatları nedeniyle kısa vadede yüksek kalmasını bekleyen Goldman Sachs, bunun tüketici fiyatlarına yansımalarının ise ılımlı bir seviyede kalacağını öngördü.

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