Çin ekonomiye desteğini artıracak

Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada finansal piyasaların istikrarlı ve sağlıklı gelişimini artıracağı, likiditeyi makul şekilde bol tutacağı vurgulandı.

Çin Merkez Bankası ayrıca kömür üretiminin desteklenmesi ve depolama kapasitesinin artırılması için 100 milyar yuan tutarında kredi desteği verileceğini de kaydetti.