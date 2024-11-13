Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaÇin emlak vergisi oranını düşürdü
HaberlerUzmanparaÇin emlak vergisi oranını düşürdü

Çin emlak vergisi oranını düşürdü

Çin hükümeti, ülkenin zor durumdaki ekonomisine desteği artırırken konut piyasasını canlandırmak için önemli bir emlak vergisinde indirime gitti.

13.11.2024 - 15:17 | | Foreks Haber
Çin emlak vergisi oranını düşürdü

Çin Maliye Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada, ev satın alma maliyetlerini düşürecek bir hamle olarak, birinci ve ikinci konutlar için tapu vergisinin ülke çapında %1'e kadar düşürüleceğini söyledi.

Haberin Devamı

Maliye bakanlığına göre, arazi katma değer vergisi için asgari ön ödeme oranı da 50 baz puan düşürülecek.

Duyurular, Maliye Bakanı Lan Fo'an'ın geçen hafta bir basın toplantısında, yetkililerin bir dizi parasal, mali ve emlak gevşetme önlemini içeren daha geniş bir teşvik paketinin bir parçası olarak konut piyasasını desteklemek için vergi teşvikleri sunmayı düşündüklerinin sinyalini vermesinin ardından geldi.

Ankara'da korkunç olay! Polis memuru eşini tabancayla vurup öldürdü

Ankara'da korkunç olay! Polis memuru eşini tabancayla vurup öldürdü

Son dakika: Bakan Tunç açıkladı! Hukuk mesleklerine giriş sınavında tarih belli oldu

Son dakika: Bakan Tunç açıkladı! Hukuk mesleklerine giriş sınavında tarih belli oldu