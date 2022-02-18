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Çin emtia fiyat denetimlerini artıracak

Çin'de devlet planlama teşkilatı, demir cevheri ve gübre de dahil olmak üzere kilit öneme sahip ham maddelerin arzını sağlamak ve fiyatları istikrara kavuşturmak için adımlar atacağını açıkladı. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) sanayide istikrarlı büyümeyi teşvik edeceğini bildirdi.

18.02.2022 - 10:08 |
Çin emtia fiyat denetimlerini artıracak

NDRC diğer makamlarla yaptığı ortak bir bildiride emtiaların vadeli işlemlerini, spot piyasa denetimini ve fiyatların izlenmesini güçlendireceğini belirtti.

NDRC ayrıca yeni altyapı inşaat projelerini hızlandırma ve devlet bankalarını bu yıl üreticilere daha fazla kredi vermeye zorlama sözü verdi.

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