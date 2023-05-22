Çin faizi değiştirmedi

Çin Merkez Bankası gösterge kredi faiz oranını (LPR) değiştirmedi. Banka, LPR'yi son 9 aydır sabit tutuyor. Piyasanın beklentisi de Çin Merkez Bankası'nın mayıs toplantısında faizi değiştirmeyeceği yönündeydi.

Çin Merkez Bankası, 1 yıl vadeli gösterge kredi faiz oranını (LPR) yüzde 3,65 ve 5 yıl vadeli LPR'yi yüzde 4,30 seviyesinde tuttu.

Goldman Sachs ekonomistleri yaptıkları değerlendirmede, "Nisan ayındaki zayıflıklara rağmen politika yapıcıların büyük teşvikler ortaya koymalarını beklemiyorduk. Ancak emlak sektörü riskleri ve genç işsizliği daha hedefli bir yaklaşım gerektiriyor" ifadelerini kullandı.