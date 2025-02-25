Çin faizi değiştirmedi

Çin Merkez Bankası temel politika faiz oranını sabit tutttu. Resmi açıklamaya göre Çin Merkez Bankası bir yıllık orta vadeli borç verme kolaylığı (MLF) yoluyla ülkenin finansal sistemine %2,0 faiz oranıyla 67,99 milyar dolara eş değer 300 milyar yuan enjekte etti. Faiz oranı bir önceki aya göre değişmedi.

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Bu ay vadesi gelen toplam 500 milyar yuanlık MLF kredisiyle birlikte bugünkü hamle Çin Merkez Bankası tarafından 200 milyar yuanlık net likidite tahliyesine işaret ediyor. Merkez Bankası, operasyonun ardından MLF kredileri stoku 4 trilyon 94 trilyon yuan oldu.

MLF oranı Çin'in ana politika faiz oranı olarak kullanılırken, PBOC son zamanlarda piyasayı daha iyi yönlendirmek amacıyla ülkenin gösterge borç verme oranlarını daha kısa vadeli bir para politikası aracının faiz oranlarıyla ilişkilendirmeye başladı.