Çin faizi sabit tuttu

Çin Merkez Bankası bir yıl vadeli kredi faiz oranını (LPR) %3,35'te tutarken, beş yıllık LPR'yi %3,85 olarak devam ettirdi.

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Ekonomistler hem 1 yıl hem de 5 yıl vadeli faiz oranında indirime gidileceğini düşünüyordu.

ANZ'nin Kıdemli Çin Stratejisti Xing Zhaopeng, Çinli politika yapıcılara atıfta bulunarak, "Faiz indirimi muhtemelen üst düzey yetkililer tarafından gözden geçirilmekte olan daha büyük bir politika paketine dahil edilecek. Mevcut ekonomik veriler ve beklentilerin tümü faiz indirimini destekliyor. Ayrıca, mevcut konut kredisi oranlarının düşürülmesi 5 yıllık LPR'de daha fazla indirim gerektiriyor ve bu da dördüncü çeyrekte LPR'de tek seferlik ve önemli bir düşüşe yol açabilir" dedi.