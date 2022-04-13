'Çin faizleri düÅŸürmeli'
Ã‡in Devlet Konseyi danÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan Yao Jingyuan yavaÅŸlanan ekonominin desteklenmesi iÃ§in Ã‡in Merkez BankasÄ±'nÄ±n zorunlu karÅŸÄ±lÄ±k oranlarÄ±nÄ± ve faizi dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.Â Â
13.04.2022 - 09:35 |
"Para politikasÄ± iÃ§in gÃ¶receli olarak bÃ¼yÃ¼k bir hareket alanÄ± var. AÅŸaÄŸÄ± yÃ¶nlÃ¼ baskÄ±larÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± ortamda ekonomide istikrarÄ± saÄŸlamak iÃ§in bunu kullanmalÄ±yÄ±z" diye konuÅŸan Yao, "Zorunlu karÅŸÄ±lÄ±k oranlarÄ±nÄ± ve faizleri indirmek gerekli" dedi.Â
Analistler Ã‡in Merkez BankasÄ±'nÄ±n cuma gÃ¼nÃ¼ yapacaÄŸÄ± toplantÄ±da orta vadeli kredi kolaylÄ±ÄŸÄ± faiz oranÄ±nda bir indirime gidebileceÄŸini deÄŸerlendiriyor.Â