Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Çin geçici repo veya ters repolar yapacak
Haberler Uzmanpara Çin geçici repo veya ters repolar yapacak

Çin geçici repo veya ters repolar yapacak

Çin Merkez Bankası, açık piyasa işlemlerini daha verimli hale getirmek ve bankacılık sistemi likiditesini bol tutmak için geçici tahvil geri alım anlaşmaları veya ters repolar yapmaya başlayacağını duyurdu.

08.07.2024 - 09:16 | | Foreks Haber
Çin geçici repo veya ters repolar yapacak

Geçici repolar ve ters repolar gecelik vadeli krediler olacak ve piyasa koşullarına bağlı olarak gerçekleştirilecek.

Haberin Devamı

Geçici ve ters repoların faiz oranları yedi günlük ters repo işlemlerinin 20 baz puan altında ve 50 baz puan üzerinde, yani sırasıyla %1,6 ve %2,3 olacak.

Çin Merkez Bankası yaptığı açıklamada "Bundan böyle Çin Halk Bankası (PBOC) koşullara bağlı olarak geçici repo veya geçici ters repo işlemleri gerçekleştirecek" dedi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho transferi veto etti!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho transferi veto etti!
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek