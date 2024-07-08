Çin geçici repo veya ters repolar yapacak
Çin Merkez Bankası, açık piyasa işlemlerini daha verimli hale getirmek ve bankacılık sistemi likiditesini bol tutmak için geçici tahvil geri alım anlaşmaları veya ters repolar yapmaya başlayacağını duyurdu.
08.07.2024 - 09:16 | | Foreks Haber
Geçici repolar ve ters repolar gecelik vadeli krediler olacak ve piyasa koşullarına bağlı olarak gerçekleştirilecek.
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Geçici ve ters repoların faiz oranları yedi günlük ters repo işlemlerinin 20 baz puan altında ve 50 baz puan üzerinde, yani sırasıyla %1,6 ve %2,3 olacak.
Çin Merkez Bankası yaptığı açıklamada "Bundan böyle Çin Halk Bankası (PBOC) koşullara bağlı olarak geçici repo veya geçici ters repo işlemleri gerçekleştirecek" dedi.