Çin geçici repo veya ters repolar yapacak

Geçici repolar ve ters repolar gecelik vadeli krediler olacak ve piyasa koşullarına bağlı olarak gerçekleştirilecek.

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Geçici ve ters repoların faiz oranları yedi günlük ters repo işlemlerinin 20 baz puan altında ve 50 baz puan üzerinde, yani sırasıyla %1,6 ve %2,3 olacak.

Çin Merkez Bankası yaptığı açıklamada "Bundan böyle Çin Halk Bankası (PBOC) koşullara bağlı olarak geçici repo veya geçici ters repo işlemleri gerçekleştirecek" dedi.