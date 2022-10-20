Çin gösterge kredi faiz oranını değiştirmedi

Banka gösterge kredi faiz oranını piyasa beklentilerine paralel olarak 1 yıl vadeli LDR'yi yüzde 3,65, 5 yıl vadeli faiz oranını yüzde 4,30 seviyesinde tuttu.

Çin Merkez Bankası bu ay 1 yıl vadeli orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) faiz oranını da sabit tutmuştu.

Analistler Çin Merkez Bankası'nın LDR'yi bu ay sabit tuttuğunu ancak bu oranın aşağı gelmesi için hala alan gördüklerini ifade etti.