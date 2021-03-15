Çin hisse senedi piyasalarına satışlar hakim

Çin'in startup'larının gördüğü Chinext'de düşüş yüzde 4'e ulaştı.

Shenzhen CSI300'de düşüş yüzde 2,78 olurken, Shanghay Bileşik Endeksi de yüzde 1,51 geriledi.

Analistler, Çin'in kredilerin hisse senedi ve tahvil piyasalarına aksamasını önleyecek tedbirler almaya yönelmesinin, devlet destekli basının hisse senedi piyasalarına yönelik bir dizi uyarı içeren yazılara yer vermelerinin satışlarda etkili olduğunu belirtiyorlar.

Analistler ayrıca, Çin'in bu yıl için belirlediği muhafazakar büyüme oranının regülatörlere finansal piyasalardaki köpüğü azaltmak için adımlar atmak üzere hareket alanı vermesinin de yatırımcıları tedirgin ettiğini vurguluyorlar.