Çin hisse senetleri için tavsiyesini düşürdü

JP Morgan yaklaşan ABD seçimleri nedeniyle artan volatilitenin yanı sıra büyümenin önündeki engeller ve ılımlı politika desteğini gerekçe göstererek Çin hisse senetleri için alım tavsiyesinden vazgeçti.

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Pedro Martins liderliğindeki stratejistler, Washington ve Pekin arasında yeni bir ticaret savaşı potansiyelinin hisse senetleri üzerinde baskı yaratabileceğini belirtti, Çin'in ekonomik durgunluktan çıkma hamlelerinin "yetersiz" kaldığını ifade etti.