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UzmanparaÇin hisse senetleri için tavsiyesini düşürdü
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Çin hisse senetleri için tavsiyesini düşürdü

JP Morgan gelişmekte olan piyasalar, Japonya hariç Asya hisse senetleri için zorlu görünüme işaret ederek Çin için tavsiyesini ağırlığını artırdan nötre indirdi.

05.09.2024 - 11:25 | | Foreks Haber
Çin hisse senetleri için tavsiyesini düşürdü

JP Morgan yaklaşan ABD seçimleri nedeniyle artan volatilitenin yanı sıra büyümenin önündeki engeller ve ılımlı politika desteğini gerekçe göstererek Çin hisse senetleri için alım tavsiyesinden vazgeçti.

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Pedro Martins liderliğindeki stratejistler, Washington ve Pekin arasında yeni bir ticaret savaşı potansiyelinin hisse senetleri üzerinde baskı yaratabileceğini belirtti, Çin'in ekonomik durgunluktan çıkma hamlelerinin "yetersiz" kaldığını ifade etti.

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