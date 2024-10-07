Çin hisse senetleri için tavsiyesini yükseltti

Goldman Sachs stratejistleri, yayınladıkları yatırımcı notunda yetkililerin politika önlemlerini yerine getirmesi halinde Çin hisse senetlerini takip eden göstergelerin %15-%20 daha yükselebileceğini öngördü.

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Stratejistler, değerlemelerin hala tarihsel ortalamanın altında olduğunu, kazançların iyileşebileceğini ve küresel yatırımcıların konumlanmasının hafif kalmaya devam ettiğini savundu.

Stratejistler, son teşvik duyurularının "piyasanın, politika yapıcıların sol kuyruklu büyüme riskini azaltmak için yeterli önlem alma konusunda daha endişeli hale geldiğine inanmasına yol açtığını" da yazdı.

Goldman Sachs, MSCI Çin Endeksi ve gösterge CSI 300 Endeksi için hedefini sırasıyla 84 ve 4.600'e yükseltti. Bu mevcut seviyelerden %15-%18 toplam getiri anlamına geliyor.