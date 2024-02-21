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Çin hisse senetleri kontrolünü sıkılaştırdı

Çin açılış ve kapanışta net satış yasağıyla hisse senetleri üzerindeki kontrolünü sıkılaştırdı.

21.02.2024 - 14:44 | | Foreks Haber
Çin hisse senetleri kontrolünü sıkılaştırdı

Çin, 8,6 trilyon dolarlık hisse senedi piyasasını desteklemek için şimdiye kadarki en güçlü girişimin bir parçası olarak, büyük kurumsal yatırımcıların her işlem gününün açılışında ve kapanışında hisse senedi varlıklarını azaltmasını yasakladı. Yasaktan etkilenen firmaların işlemlerin ilk ve son 30 dakikasında satın aldıklarından daha fazla hisse satamayacakları belirtildi.

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Bloomberg News'un konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çin'in menkul kıymetler denetleme kurumundan gelen emir kısa süre önce büyük varlık yöneticilerine ve aracı kurumların özel işlem masalarına iletildi. Bu kişiler, yeni atanan Başkan Wu Qing liderliğindeki Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun, açığa satışları izlemek ve bahislerden kazanç sağlayan firmalara uyarılarda bulunmak üzere ülkenin borsalarıyla birlikte bir görev gücü oluşturduğunu da söyledi.

Yetkililer aylardır aşağı yönlü pozisyon alımları üzerindeki kısıtlamaları artırırken, açılış ve kapanışta net satış yasağı, hükümetin piyasa faaliyeti üzerindeki kontrolünün kayda değer bir şekilde sıkılaştırılmasını temsil ediyor ve bu da hedge fonları ve diğer kurumsal yatırımcılar tarafından kullanılan popüler stratejileri altüst etme riski taşıyor.

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Yasağın finans sektörü genelinde ne kadar yaygın olarak uygulandığı belli değil ve Çin hisse senetlerindeki hacmin büyük bir kısmını oluşturan bireysel yatırımcıları etkileyeceğine dair bir işaret yok. Yine de, işlem gününün en yakından izlenen iki bölümünde büyük kurumların kenara itilmesi, devlet destekli fonların piyasayı, özellikle de gösterge endekslerin kapanış seviyelerini etkilemesini kolaylaştırabilir.

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