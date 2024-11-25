'Çin hisseleri yılın ilk çeyreğinde düşebilir'
UBS Yatırım Bankası Araştırması, Çin hisse senetlerinin 2025 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar %5'lik bir potansiyel düşüşle dalgalı bir seyir izleyebileceğini belirtirken, ABD'nin potansiyel ticaret tarifeleri, politika belirsizliği, perakende girişlerinin muhtemelen duraklaması ve iç politika desteğinin gecikmesi gibi faktörlere işaret etti.
25.11.2024 - 09:44 | | Foreks Haber
UBS'in Çin Stratejisi Başkanı James Wang, olumsuz belirsizliklerin yakın vadede hisse fiyatları üzerinde bir miktar aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini söyledi.
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Bununla birlikte Çin'de işlem gören şirketlerin ağırlıklı olarak iç ekonomiye odaklandığı göz önüne alındığında UBS, kurumsal yönetim reformlarının yanı sıra iç politika tepkisi ve düşük baz etkisinin bir kombinasyonunun piyasayı yılı pozitif bölgede bitirmeye itmesini bekliyor.
Wang, “MSCI Çin'in 2025'i %5-6 hisse fiyatı getirisiyle kapatacağını tahmin ediyoruz ve herhangi bir geri çekilmenin yatırımcılar için daha cazip bir giriş noktası sunacağına inanıyoruz” dedi.