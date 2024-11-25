'Çin hisseleri yılın ilk çeyreğinde düşebilir'

UBS'in Çin Stratejisi Başkanı James Wang, olumsuz belirsizliklerin yakın vadede hisse fiyatları üzerinde bir miktar aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini söyledi.

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Bununla birlikte Çin'de işlem gören şirketlerin ağırlıklı olarak iç ekonomiye odaklandığı göz önüne alındığında UBS, kurumsal yönetim reformlarının yanı sıra iç politika tepkisi ve düşük baz etkisinin bir kombinasyonunun piyasayı yılı pozitif bölgede bitirmeye itmesini bekliyor.

Wang, “MSCI Çin'in 2025'i %5-6 hisse fiyatı getirisiyle kapatacağını tahmin ediyoruz ve herhangi bir geri çekilmenin yatırımcılar için daha cazip bir giriş noktası sunacağına inanıyoruz” dedi.