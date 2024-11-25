Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara'Çin hisseleri yılın ilk çeyreğinde düşebilir'
HaberlerUzmanpara'Çin hisseleri yılın ilk çeyreğinde düşebilir'

'Çin hisseleri yılın ilk çeyreğinde düşebilir'

UBS Yatırım Bankası Araştırması, Çin hisse senetlerinin 2025 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar %5'lik bir potansiyel düşüşle dalgalı bir seyir izleyebileceğini belirtirken, ABD'nin potansiyel ticaret tarifeleri, politika belirsizliği, perakende girişlerinin muhtemelen duraklaması ve iç politika desteğinin gecikmesi gibi faktörlere işaret etti.

25.11.2024 - 09:44 | | Foreks Haber
'Çin hisseleri yılın ilk çeyreğinde düşebilir'

UBS'in Çin Stratejisi Başkanı James Wang, olumsuz belirsizliklerin yakın vadede hisse fiyatları üzerinde bir miktar aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini söyledi.

Haberin Devamı

Bununla birlikte Çin'de işlem gören şirketlerin ağırlıklı olarak iç ekonomiye odaklandığı göz önüne alındığında UBS, kurumsal yönetim reformlarının yanı sıra iç politika tepkisi ve düşük baz etkisinin bir kombinasyonunun piyasayı yılı pozitif bölgede bitirmeye itmesini bekliyor.

Wang, “MSCI Çin'in 2025'i %5-6 hisse fiyatı getirisiyle kapatacağını tahmin ediyoruz ve herhangi bir geri çekilmenin yatırımcılar için daha cazip bir giriş noktası sunacağına inanıyoruz” dedi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 15 günde 523 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 15 günde 523 Filistinli öldü

CHP lideri Özel'den teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili açıklama

CHP lideri Özel'den teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili açıklama