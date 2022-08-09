Çin için büyüme tahmini düşürüldü

Çin hükümetinin uyguladığı sıfır Covid-19 politikasının özel sektörün büyümesini azalttığını savunan Oxford Economics, Çin için bu yıl GSYH büyüme beklentisini yüzde 4'ten yüzde 3,2'ye indirdi.

Analistler ekonomide istikrarlı bir toparlanmayı sıfır Covid-19 politikasından ne zaman vazgeçileceğinin belirleyeceğini söylerken, orta vadede en büyük riskin emlak sektörü olmaya devam ettiğini de vurguladı.