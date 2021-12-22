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Çin için büyüme tahminini açıkladı

Çin Merkez Bankası'nın ekonomide yavaşlamanın önüne geçmek için para politikasını gevşetmeye yöneldiğine işaret eden Morgan Stanley, Çin ekonomisinin 2022 yılında yüzde 5,5 büyüyeceğini tahmin etti.

22.12.2021 - 10:25 |
Çin için büyüme tahminini açıkladı

Morgan Stanley'in Çin Baş Ekonomisti Robin Xing yaptığı açıklamada, 2022 yılı için büyüme tahminlerinin yüzde 5,2 olan piyasa ortalamasının üzerinde olduğuna işaret etti ve "Çin'in büyümesinde 2022 yılının başından itibaren yukarı yönlü bir hareket göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Robin Xing, Çinli yöneticilerin ekonomik kalkınmanın karşı karşıya olduğu talep daralması, arz şoku, zayıf beklenti baskılarının ve özel sektörün canlandırılmasının Çin'in büyüme görünümüne piyasa güveninin artırılması gerektiğinin bilincine vardığını vurguladı. 

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