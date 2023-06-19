Çin için büyüme tahminini düşürdü

Goldman Sachs Baş Ekonomisti Hui Shan yayınladığı araştırma notunda, "Emlak piyasasından kaynaklanan zorluklar, tüketici ve özel girişimciler arasında yaygın bir kötümserlik ile birlikte 2023 yılı için GSYH tahminimizi düşürdük" dedi.

Goldman Sachs ekonomistleri ülkenin karşı karşıya olduğu bir dizi makroekonomik sorun olduğunu belirterek, "Pandemi sonrası ekonominin açılmasına bağlı artışın hızla azalmasıyla birlikte demografi, çok yıllık mülk durgunluğu, yerel hükümetin zımni borç sorunları ve jeopolitik gerilimler gibi orta vadeli zorluklar Çin'in büyüme görünümünün daha önemli hale gelmeye başlayabileceğini gösterdi" ifadelerini kullandı.