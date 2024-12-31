Çin ikinci kez takas gerçekleştirecek

Çin Merkez Bankası, takasta yer alabilecek kurumları genişletti. Merkez bankası, uygun menkul kıymetler, fonlar ve sigorta şirketlerinin hazine tahvilleri ve merkez bankası bonoları gibi yüksek dereceli likit varlıkları PBOC'den tahvil, hisse senedi ETF'leri ve CSI 300 Endeksi'ni oluşturan hisse senetleri gibi varlık rehinleriyle takas etmelerini desteklemeyi amaçlayan "Menkul Kıymetler, Fonlar ve Sigorta Şirketleri Takas Kolaylığı (SFISF)"nı Ekim ayında kurmuştu. Başlangıçtaki faaliyet ölçeği 500 milyar yuan olarak belirlenmişti.

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Merkez bankası, SFISF'nin ilk operasyonunu 22 Ekim Salı günü gerçekleştirmişti.