Çin ikinci yarıda tahvil ihraçlarını hızlandırabilir
Çin hükümetinin yılın ikinci yarısında tahvil ihraçlarını hızlandırabileceği ifade edildi.
07.07.2021 - 15:42 | | AA
DBS tarafından hazırlanan raporda, Çin hükümetinin yılın ikinci yarısında tahvil ihraçlarını hızlandırabileceği belirtildi.
Kuruluş tarafından hazırlanan raporda Çin hükümetinin yılın ilk yarısında 2021 için planlanan tahvil ihracının yalnızca %20'sini gerçekleştirdiği belirtildi.
Değerlendirmede yılın ilk yarısında devlet ve yerel yönetim tahvil ihraçlarının aylık ortalama 410 milyar yuan olduğu kaydedildi. Yılın ikinci yarısında rakamın 793 milyar yuana yükselmesinin beklendiği vurgulandı.