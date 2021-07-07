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Çin ikinci yarıda tahvil ihraçlarını hızlandırabilir

Çin hükümetinin yılın ikinci yarısında tahvil ihraçlarını hızlandırabileceği ifade edildi.

07.07.2021 - 15:42 | | AA
Çin ikinci yarıda tahvil ihraçlarını hızlandırabilir

DBS tarafından hazırlanan raporda, Çin hükümetinin yılın ikinci yarısında tahvil ihraçlarını hızlandırabileceği belirtildi.

Kuruluş tarafından hazırlanan raporda Çin hükümetinin yılın ilk yarısında 2021 için planlanan tahvil ihracının yalnızca %20'sini gerçekleştirdiği belirtildi.

Değerlendirmede yılın ilk yarısında devlet ve yerel yönetim tahvil ihraçlarının aylık ortalama 410 milyar yuan olduğu kaydedildi. Yılın ikinci yarısında rakamın 793 milyar yuana yükselmesinin beklendiği vurgulandı.

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