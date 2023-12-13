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'Çin ile iyileşme işaretleri cesaret verici'

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin ile ilişkilerde iyileşme işaretlerinin cesaret verici olduğunu söyledi.

13.12.2023 - 09:24 | | Foreks Haber
'Çin ile iyileşme işaretleri cesaret verici'

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin Çin ile ilişkilerindeki iyileşme işaretlerinden ve iş birliği alanlarında kaydedilen ilerlemeden cesaret aldığını söyledi.

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Wall Street Journal'ın CEO Konseyi Zirvesi'nde konuşan Yellen, "Çinli muhataplarımızla düzenli görüşmeler yapıyoruz" dedi.

Dünyanın en büyük iki ekonomisinin çeşitli ülkelerdeki sürdürülemez borç yüklerinin yeniden yapılandırılması ve iklim değişikliği sorunları gibi küresel zorluklar konusunda iş birliği yapması gerektiğini belirten Yellen, "İşlerin iyiye gittiğine dair işaretler beni cesaretlendiriyor" diye konuştu.

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