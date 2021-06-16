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Çin ile yapılan swap anlaşmasına ilişkin duyuru

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TCMB ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 30 Mayıs 2019'da imzalanan ikili para takası (swap) anlaşmasının 35,1 milyar TL ve 23 milyar Çin yuanı artırılarak toplam 46 milyar TL ve 35 milyar Çin yuanına ulaştığını, anlaşma kapsamında artırılan rakamın bugün itibarıyla hesaplara girdiğini duyurdu.

16.06.2021 - 06:44 | | AA
Çin ile yapılan swap anlaşmasına ilişkin duyuru

TCMB, Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası ile imzalanan swap anlaşmasına ilişkin duyuru yaptı.

Duyuruda, TCMB ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 30 Mayıs 2019'da imzalanan ikili para takası (swap) anlaşmasının 35,1 milyar TL ve 23 milyar Çin yuanı artırılarak toplam 46 milyar TL ve 35 milyar Çin yuanına ulaştığı bildirildi.

Artırılan söz konusu rakamın bugün itibarıyla TCMB hesaplarına girdiği belirtilen duyuruda, "Para takası anlaşmasının temel hedefi, yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır." denildi. 

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