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Çin imalat sektörü yeniden faaliyete geçecek

Şanghay yönetimi kentte Covid-19 vaka sayısının 24 günün en düşük seviyesine inmesinin ardından imalat, toplu taşıma ve perakende sektörlerine yönelik kapatma kararlarını kaldırmayı değerlendiriyor.

28.04.2022 - 09:48 |
Çin imalat sektörü yeniden faaliyete geçecek

South China Morning Post'un haberine göre Şanghay yönetimi vaka sayısında sağlanan düşüş sonrası imalat sektörünü yeniden faaliyete geçirmek için planlar yapmaya başladı.

Ancak yetkililerin 1 Nisan'da uygulamaya konan karantina kararlarını ne zaman kaldıracaklarına yönelik bir takvim henüz ortaya konmuş değil.