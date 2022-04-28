Çin imalat sektörü yeniden faaliyete geçecek

South China Morning Post'un haberine göre Şanghay yönetimi vaka sayısında sağlanan düşüş sonrası imalat sektörünü yeniden faaliyete geçirmek için planlar yapmaya başladı.

Ancak yetkililerin 1 Nisan'da uygulamaya konan karantina kararlarını ne zaman kaldıracaklarına yönelik bir takvim henüz ortaya konmuş değil.