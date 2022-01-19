Çin internet devleri için yeni kurallar hazırladı

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre hazırlanan yeni kurallar taslağıyla, 100 milyondan fazla kullanıcısı veya 10 milyar yuandan fazla cirosu olan internet platformları herhangi bir yatırım veya fon temini için Siber Alem İdaresi'ne başvuru yapacaklar.

İnternet şirketleri geçen yıl Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından yayınlanan onay alması gereken sektörler listesinde de yer alıyordu.