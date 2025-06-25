'Çin, İran petrolünü satın alabilir'

Trump, Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda, "Çin artık İran'dan petrol almaya devam edebilir. Umarım ABD'den de bol miktarda satın alacaklardır" diye konuştu.

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Beyaz Saray, Trump'ın politikasını tersine çevirmediğini, sadece İran'a yönelik saldırılarının sonuçlarına işaret ettiğini söyledi.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi "Başkan sadece İran'ın nükleer tesislerini yok etmek ve İsrail ile İran arasında ateşkes sağlamak için attığı kararlı adımlar nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın etkilenmeyeceğine dikkat çekiyordu ki bu Çin için yıkıcı olurdu" dedi.

Yetkili, Trump'ın "Çin'i ve tüm ülkeleri ABD yaptırımlarını ihlal ederek İran petrolünü ithal etmek yerine son teknoloji ürünü petrolümüzü ithal etmeye" teşvik etmeye devam ettiğini söyledi.