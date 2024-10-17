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UzmanparaÇin konut projelerine yönelik fonları artırıyor
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Çin konut projelerine yönelik fonları artırıyor

Çin Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong, Çin'in finansman için uygun konut projelerinin beyaz listesini genişleteceğini ve bu tür gelişmeler için banka kredilerini 4 trilyon yuana çıkaracağını söyledi.

17.10.2024 - 09:30 | | Foreks Haber
Çin konut projelerine yönelik fonları artırıyor

Ni, şehirlerin yeniden geliştirilmesinin de hız kazanacağını ve bir milyon "kentsel köyün" bu tür planlara dahil edileceğini belirtti.

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Ni, "Emlak piyasasının dibe vurmaya başladığı söylenebilir" diye konuştu. Devlet Mali Düzenleme İdaresi Müdür Yardımcısı Xiao Yuanqi de, "beyaz liste" projeleri için onaylanan kredilerin 16 Ekim itibarıyla 2,23 trilyon yuana yükseldiğini söyledi.

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