Çin konut projelerine yönelik fonları artırıyor

Ni, şehirlerin yeniden geliştirilmesinin de hız kazanacağını ve bir milyon "kentsel köyün" bu tür planlara dahil edileceğini belirtti.

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Ni, "Emlak piyasasının dibe vurmaya başladığı söylenebilir" diye konuştu. Devlet Mali Düzenleme İdaresi Müdür Yardımcısı Xiao Yuanqi de, "beyaz liste" projeleri için onaylanan kredilerin 16 Ekim itibarıyla 2,23 trilyon yuana yükseldiğini söyledi.