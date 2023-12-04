Çin kredi kalitesini artırmaya odaklandı
Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng para arzındaki büyümeyi kontrol altında tutma, teknoloji ve gelişmiş imalat dahil olmak üzere kilit sektörlere daha iyi destek sunma sözü vererek ülkenin kredi kalitesini artırmaya odaklandığını gösterdi.
Pan Gongsheng, People's Daily'de yayınlanan ve merkez bankasının önceliklerini ortaya koyan bir makalede Çin Merkez Bankası'nın "para musluğunu kontrol edeceğini" yineledi.
PBOC'nin mevcut kredilerin verimliliğini artıracağını yazan Pan "Bazı işletmelerin büyük miktarda mali kaynağı verimsiz bir şekilde kullandığını" söyledi. Pan ayrıca merkez bankasının teknoloji, imalat ve özel firmalar gibi stratejik sektörlere desteğini artıracağını yineledi.
Jones Lang LaSalle Inc. şirketinin Baş Ekonomisti Bruce Pang, bu dilin "PBOC'nin kredi taşkınlarını serbest bırakmayacağını ve bunun yerine kredi kalitesini ve yapısını optimize edeceğini" gösterdiğini söyledi. Pang merkez bankasının fonları hedeflenen alanlara yönlendirmek için daha yapısal politika araçları kullanabileceğini de sözlerine ekledi.