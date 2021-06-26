Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaÇin menşeli bazı ürünlere soruşturma açıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Çin menşeli bazı ürünlere soruşturma açıldı

Çin menşeli bazı ürünlere soruşturma açıldı

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli soğutma ekipmanlarına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

26.06.2021 - 09:52 | | AA
Çin menşeli bazı ürünlere soruşturma açıldı

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, yerli üreticiler tarafından yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, Çin menşeli "diğerleri-yalnızca merkezi iklimlendirme ve proses suyunun soğutulmasında kullanılan chiller (absorbsiyon ve santrifüj kompresörlü olanlar hariç)" ürününe yönelik uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu ve bir nihai gözen geçirme soruşturması açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldı.

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, söz konusu ürüne yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdi.

GÜNCEL HABERLER

YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi

YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi

Yaşlı adamın bastonundan 85 bin liralık uyuşturucu çıktı

Yaşlı adamın bastonundan 85 bin liralık uyuşturucu çıktı

Yüksek yargı taşınıyor

Yüksek yargı taşınıyor

İran'da 5 binden fazla mahkuma af veya ceza indirimi çıktı

İran'da 5 binden fazla mahkuma af veya ceza indirimi çıktı

Malatya'dan 50 ülkeye yaş kayısı ihracatı

Malatya'dan 50 ülkeye yaş kayısı ihracatı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi

YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi

Sıradaki Haber
Çalışanlara müjde! Tarih belli oldu

Çalışanlara müjde! Tarih belli oldu

Sıradaki Haber
Pentagon merakla beklenen raporu açıkladı

Pentagon merakla beklenen raporu açıkladı

Sıradaki Haber
Yüksek yargı taşınıyor

Yüksek yargı taşınıyor

Sıradaki Haber