Çin menşeli bazı ürünlere soruşturma açıldı

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, yerli üreticiler tarafından yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, Çin menşeli "diğerleri-yalnızca merkezi iklimlendirme ve proses suyunun soğutulmasında kullanılan chiller (absorbsiyon ve santrifüj kompresörlü olanlar hariç)" ürününe yönelik uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu ve bir nihai gözen geçirme soruşturması açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldı.

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, söz konusu ürüne yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdi.