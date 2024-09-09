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Çin Merkez Bankası altın alımı yapmadı

Çin Merkez Bankası Ağustos ayında da rezervleri için altın alımı yapmadı, son 4 aydır rezervleri için altın alımı yapmıyor.

09.09.2024 - 09:14 |
Çin Merkez Bankası altın alımı yapmadı

Çin'in altın rezervleri geçen ayın sonunda 72,8 milyon ons olarak gerçekleşti. Ancak altın rezervlerinin değeri Temmuz sonundaki 176,64 milyar dolardan 182,98 milyar dolara yükseldi.

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Altın fiyatları bu yıl şimdiye kadar %21 arttı ve 20 Ağustos'ta ulaştığı 2.531,60 dolarlık rekor seviyenin biraz altında seyrediyor.

Çin Merkez Bankası alımlarına ara vermeden önce 18 ay üst üste altın satın almıştı. 2023 yılında dünyanın tek başına en büyük altın alıcısı olan Çin Merkez Bankası'nın alımlarını durdurma kararı son aylarda Çinli yatırımcıların talebini azaltmaya yardımcı oldu.

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