Çin Merkez Bankası faiz indirdi

Çin Merkez Bankası (PBOC) ekonominin desteğe ihtiyacı olduğunu değerlendirerek beklenmedik bir şekilde faiz indirimine gitti.

Banka bir yıl vadeli kredilerin (MLF) faiz oranını 15 baz puan düşürerek %2,5'e indirdi. Bu, 2020 yılından beri yapılan en büyük faiz indirimi oldu. PBOC haziran ayından da faizi 10 baz puan indirmişti.

Ekonomistler faizin değişmeyeceğini tahmin ediyordu.

Bugün yapılan faiz indirimi yeni Başkan Pan Gongsheng yönetimindeki ilk faiz indirimi oldu. Pan'ın göreve gelmesinden bu yana bir dizi kötü ekonomik haber geldi ve geçtiğimiz hafta açıklanan veriler banka kredilerinin temmuz ayında son 14 yılın en düşük seviyesine gerilediğini, deflasyonun başladığını, ihracatın daha da daraldığını gösterdi.

PBOC'nin sürpriz hamlesi politika yapıcıların özellikle bir başka büyük emlak geliştiricisinin borç kriziyle karşı karşıya kaldığı ve konut satışlarının düşmeye devam ettiği emlak piyasasında kötüleşen görünümle ilgili endişelerinin arttığını gösteriyor. Finansal istikrara ilişkin endişeler emlak sektörüne maruz kalan bir finans holdinginin bazı yatırım ürünlerinin ödemelerini yapmamasının ardından da arttı.

Credit Agricole'nin Baş Çin Ekonomisti Xiaojia Zhi, "MLF'nin zamanlamasının biraz daha erken olması ve beklenenden 15 baz puan daha büyük bir faiz indirimine gidilmesi Pekin'in beklentileri ve büyümeyi istikrara kavuşturmak için daha fazla politika gevşetici eylemde bulunma aciliyeti hissettiğini gösteriyor" dedi. Zhi önümüzdeki aylarda para politikasında daha fazla gevşemeye gidilebileceğini söyledi.