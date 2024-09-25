Çin Merkez Bankası faiz oranını düşürdü

PBoC'den yapılan açıklamaya göre, bazı finans kuruluşlarına verilen 300 milyar yuan (42,66 milyar dolar) değerindeki bir yıllık orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) kredilerinin faiz oranı %2,30'dan %2,00'ye çekildi.

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Bugünkü operasyonda teklif oranları %1,90 ile %2,30 arasında değişti ve MLF kredilerinin toplam bakiyesi şu anda 6,878 trilyon yuan seviyesinde bulunuyor. 591 milyar yuan değerindeki bir MLF kredisi de bu ay sona erdi.

Dün Pekin hükümeti, ekonomiyi deflasyonist durgunluğundan çıkarmak ve hükümetin büyüme hedefine geri döndürmek için pandemiden bu yana en büyük teşvikini açıkladı.