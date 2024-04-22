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Uzmanpara Çin Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tuttu
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Çin Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tuttu

Çin, piyasa beklentilerine paralel olarak gösterge borç verme faiz oranlarını (LPR) değiştirmedi.

22.04.2024 - 09:07 | | Foreks Haber
Çin Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tuttu

Bir yıllık kredi faiz oranı (LPR) %3,45'te, beş yıllık LPR ise %3,95'te sabit tutuldu. Ekonomistler de her iki oranın değişmemesini bekliyordu.

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Gösterge kredi faizlerinin sabit tutulması kararı, Çin'in ilk çeyrek ekonomik verilerinin cesaret verici olduğunu bildirmesinin ardından geldi ve bu da Çin'in ekonomik toparlanmaya yardımcı olmak için parasal teşvikleri serbest bırakma aciliyetini ortadan kaldırdı.

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