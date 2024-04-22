Çin Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tuttu

Bir yıllık kredi faiz oranı (LPR) %3,45'te, beş yıllık LPR ise %3,95'te sabit tutuldu. Ekonomistler de her iki oranın değişmemesini bekliyordu.

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Gösterge kredi faizlerinin sabit tutulması kararı, Çin'in ilk çeyrek ekonomik verilerinin cesaret verici olduğunu bildirmesinin ardından geldi ve bu da Çin'in ekonomik toparlanmaya yardımcı olmak için parasal teşvikleri serbest bırakma aciliyetini ortadan kaldırdı.