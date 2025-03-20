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Çin Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tuttu

Çin Merkez Bankası gösterge borç verme faiz oranlarını (LPR) beklendiği gibi değiştirmedi.

20.03.2025 - 09:46 | | Foreks Haber
Çin Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tuttu

Çin Merkez Bankası, bir yıllık kredi faiz oranının %3,1 ve beş yıllık faiz oranının %3,6'da sabit kaldığını açıkladı. Bu oranlar ülkedeki çoğu kurumsal ve hanehalkı kredisi için referans teşkil ediyor.

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Çin Merkez Bankası, durgun iç talebi canlandırmak için en son Ekim ayında gösterge kredi oranlarını (LPR) düşürmüştü.

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