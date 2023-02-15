Çin Merkez Bankası faizi değiştirmedi

PBOC tarafından yapılan açıklamada 1 yıllık MLF kredisinde faizin yüzde 2,75 seviyesinde kalacağı belirtildi. Analistler de faiz oranında bir değişiklik beklemiyordu.

Banka öte yandan vadesi dolacak mevcut 300 milyar yuan MLF kredileri için bankacılık sistemine net 199 milyar yuan taze fon aktardığını açıkladı.