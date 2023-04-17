Çin Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Son 8 aydır MLF faiz oranını değiştirmeyen Çin Merkez Bankası bugün MLF yolu ile bankalara 170 milyar yuan (25 milyar dolar) likidite sağladı.

Nette sağlanan 20 milyar dolar kasım ayından bu yana görülen en düşük rakam oldu.

Çin Merkez Bankası'nın finansal sisteme likidite desteğini azaltması bankanın mart ayında ekonomik büyümeyi desteklemek için daha fazla likidite desteği vermesinin ve bankalar için zorunlu karşılık oranlarını düşürmesinin ekonomik toparlanmaya etkisini görmeye çalışma çabası olarak değerlendirildi.

Singapur merkezli OCBC Bank'ın Faiz Stratijisti Frances Cheung, Bloomberg'e yaptığı değerlendirmede "Uzun süreden beri bu yıl küçük bir faiz indirimi beklediğimizi ifade ediyoruz. Ancak bir faiz indirimi yakın görünmüyor" dedi.