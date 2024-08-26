Çin Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Çin Merkez Bankası, bankalara geçen aya göre değişmeden %2,3 faiz oranı uygulayarak orta vadeli kredi kolaylığı aracılığıyla finansal sisteme 300 milyar yuan değerinde fon enjekte etti.

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Banka bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, Ağustos ayında ticari kreditörlere bir yıllık likidite enjekte ettiği tarihi 15'inden 26'sına çekeceğini belirtmiş, ancak bu değişikliğin kalıcı mı yoksa geçici mi olacağını açıklamamıştı.

Merkez bankası ayrıca bankalara %1,7 faiz oranıyla yedi günlük ters repo yoluyla 471 milyar yuan tutarında bir fon enjeksiyonu teklif etti ve bu oran da bir önceki operasyona göre değişmedi.