Çin Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Çin Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamaya göre, bir yıllık kredi faiz oranı %3,0 ve beş yıllık faiz oranı %3,5'te sabit kaldı. Ekonomistler her iki oranda da değişiklik olmayacağını öngörüyordu.

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Faiz oranlarının sabit tutulması, Pekin'in ABD ile ticaret savaşından kaynaklanan risklere karşı koyma çabalarının bir parçası olarak Mayıs ayında her iki oranda da 10 baz puanlık bir indirimin ardından geldi.

Çin Merkez Bankası'nın bu ay politika faizlerini sabit tutması da geniş çapta beklenen bir gelişmeydi. Politika faizlerindeki bir indirim tipik olarak ayın ilerleyen günlerinde gösterge faizde bir indirime işaret ediyor.