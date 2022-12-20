Çin Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Banka piyasa beklentilerine paralel olarak 1 yıl vadeli kredi ana faiz oranını (LPR) yüzde 3,65 ve 5 yıl vadeli faiz oranını yüzde 4,30 seviyesinde devam ettirdi.

ANZ'nin Çin Kıdemli Analisti Zhaopeng Xing yaptığı değerlendirmede faiz oranları değişmediği sürece hanehalkı harcamalarının da artmayacağını belirterek "Hanehalkları bilançolarını ciddi şekilde azaltırken tüketimi canlandırmak zorlaşıyor. Bu durum Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nın tüketime öncelik veren yönlendirmeleri ile çelişiyor" diye konuştu.

Xing, LPR oranlarının düşürülmemesinin kendisi için biraz sürpriz olduğunu belirtirken, piyasaların şimdi diğer politika tedbirlerine dikkat göstereceklerini vurguladı.